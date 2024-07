GKS Katowice testuje dwójkę bramkarzy. Hubert Idasiak i Jakub Ojrzyński trenują z beniaminkiem PKO Ekstraklasy

Dwóch bramkarzy na testach w GKS-ie Katowice

Popularna GieKSa sensacyjnie awansowała do PKO Ekstraklasy, wyprzedzając na finiszu rozgrywek Arkę Gdynia. Katowiczanie nie zamierzają poprzestać na jednym sezonie w najwyższej klasie rozgrywkowej, jak miało to miejsce w przypadku Ruchu Chorzów oraz ŁKS-u Łódź. Do GKS-u przybyli już Borja Galan z Odry Opole, Adam Zrelak z Warty Poznań oraz Lukas Klemenz z Górnika Łęczna, jednak to nie koniec wzmocnień.

Jak informuje dziennikarz Samuel Szczygielski, na testach w klubie przebywa dwójka utalentowanych bramkarzy, 22-letni Hubert Idasiak oraz rok młodszy Jakub Ojrzyński. Temu pierwszemu wygasł kontrakt z włoskim Napoli, którego był graczem od 2018 roku i od 1 lipca jest wolnym zawodnikiem, natomiast drugi z golkiperów reprezentuje barwy angielskiego Liverpoolu, a poprzedni sezon spędził na wypożyczeniu w holenderskim FC Den Bosch.