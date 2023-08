Górnik Zabrze ma nowego zagranicznego piłkarza. To słowacki młody talent Adrian Kapralik. Wywalczy miejsce w pierwszym składzie?

Górnik Zabrze przeprowadził kolejny transfer w letnim okienku. Do ekipy Jana Urbana dołączył Adrian Kapralik, czyli piłkarz urodzony w 2002 roku. Jego nominalna pozycja to prawe skrzydło. W poprzednim sezonie strzelił 12 bramek i zaliczył siedem asyst w barwach Ziliny. Warto także dodać, że Kapralik ma za sobą debiut w seniorskiej reprezentacji Słowacji.

Zawodnik do Górnika dołączył na zasadzie wypożyczenia na cały sezon 2023/24. "Młody zawodnik z całą pewnością rozwinie się w Trójkolorowych barwach, mając za sobą takiego mentora jak Lukas Podolski" - czytamy na stronie klubu.

- Z Adrianem już dłuższy czas prowadziliśmy negocjacje. Cieszę się, że doszły one do finalizacji. Wiemy, że inne kluby nawet z lepszych lig również planowały go ściągnąć do siebie. Padło jednak słowo właściciela Żyliny, jak i samego zawodnika, że nie zmieniają zdania. Sam wielokrotnie byłem w Słowacji, oglądając Adriana na żywo i cieszę się, że wspomoże on siłę ofensywną naszego zespołu - powiedział dyrektor sportowy Górnika Zabrze, Łukasz Milik.