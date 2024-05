Górnik Zabrze stracił zwycięstwo w samej końcówce. Stal Mielec pokazała wolę walki

Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 (0:0)

Swoją świetną okazję miał również Kryspin Szcześniak , który popisał się pięknym, efektownym szczupakiem po jednym dośrodkowaniu swojego kolegi, ale minimalnie się pomylił i to Mateusz Kochalski mógł odetchnąć z ulgą. Poza nim swoje okazję mieli także Kamil Lukoszek czy Dani Pacheco . W dwóch sytuacja wychowanek Legii Warszawa zdołał wyjść ze zwycięską interwencją.

Potem w pierwszej połowie to już piłkarze prowadzeni przez Jana Urbana wiedli prym. Najpierw kilka minut później Rafał Janicki spróbował swojego szczęścia po strzale głową, a następnie Damian Rasak spróbował posłać piłkę w pole karne Stali. Tutaj jeszcze Mateusz Matras zdołał przerwać groźną akcję gospodarzy.

Początek meczu należał jednak do przyjezdnych z Mielca. Podopieczni Kamila Kieresia zdecydowanie lepiej weszli w spotkanie 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy i potrafili zaskoczyć gospodarzy. W 6. minucie popisali się najlepszą akcją. Łukasz Gerstenstein dośrodkował do białoruskiego napastnika - Illi Szkurina . Ostatecznie snajper walczący z Erikiem Exposito ze Śląska Wrocław o koronę króla strzelców oddał zbyt przewidywalny strzał dla stojącego w bramce Górnika Zabrze Daniela Bjelicy .

Na przerwę piłkarze schodzili z bezbramkowym rezultatem na tablicy wyniku. Choć to zdecydowanie gracze Urbana byli bliżej otwierającego trafienia. Oczekiwane gole: 0,51 do 0,08 na korzyść Górnika.

Mocny początek drugiej połowy dla Górnika. Piłkarz przekazał wesołą nowinę

Szybko jednak bezbramkowej połowie piłkarze postanowili się wziąć do roboty w sobotnie popołudnie. W 47. minucie do rzutu wolnego z boku pola karnego Stali Mielec podszedł Dani Pacheco. Hiszpan, gdy każdy myślał, że będzie dośrodkowywał do swoich partnerów ustawionych w jedenastce przyjezdnych ten popisał się sprytnym, płaskim uderzeniem. Żaden z piłkarzy Kamila Kieresia nie zdołał w porę zareagować i wyjaśnić zagrożenie.