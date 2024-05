Górnik Zabrze zawalił jeszcze jeden mecz. Puszcza Niepołomice trafiła na wagę remisu tak jak lubi - po rzucie rożnym

Mecz Górnik - Puszcza wynik 1:1. W Zabrzu wkurzeni

Jeszcze chwilę temu w środowisko panowało przekonanie, że to Górnik - jako rewelacja rundy wiosennej - ma najłatwiejszy terminarz na ostatniej prostej sezonu i jest faworytem do zajęcia trzeciego miejsca gwarantującego eliminacje Ligi Konferencji. Padały nawet nieśmiałe głosy o... mistrzostwie.

Górnik jednak fatalnie finiszuje. Wszystko co złe zaczęło się od łomotu z Cracovią (porażka 0:5). Potem nastąpił rozczarowujący remis ze Stalą Mielec (1:1) i dzisiaj kolejny z Puszczą Niepołomice (1:1). Szanse na podium ograniczyły się do minimum. Co poszło nie tak? Długo by wymieniać.

Długa przerwa w meczu Górnik - Puszcza. Ultrasi zadymili stadion

Przede wszystkim w 19 minucie Dani Pacheco nierozważnie zaatakował Wojciecha Hajdę, za co otrzymał bezpośrednią czerwoną kartkę, skazując Górnika na bieganie w dziesiątkę. Gra zespołu nawet jakoś źle nie wyglądała. Co więcej, przed przerwą po składnej akcji Adrian Kapralik dał upragnione prowadzenie.