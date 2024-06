Siła grup Euro 2024 na podstawie rankingu FIFA

Harmonogram meczów reprezentacji Polski na Euro 2024

Biało-czerwoni rozpoczną swoją przygodę na mistrzostwach Europy od meczu z Holandią w Hamburgu. To spotkanie, zaplanowane na niedzielę, będzie pierwszym poważnym testem dla polskiej drużyny. Pięć dni później, Polska zmierzy się z Austrią w Berlinie, co będzie kolejną okazją do zdobycia cennych punktów. Ostatnim przeciwnikiem Polski w fazie grupowej będzie drużyna Francji. Mecz ten odbędzie się 25 czerwca w Dortmundzie i może decydować o awansie do 1/8 finału.