Gruzja na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Chwicza Kwaracchelia, trenerem Willy Sagnol

Gwiazda reprezentacji Gruzji - Chwicza Kwaracchelia

To nie jedyne nawiązanie do legendarnego Argentyńczyka: Kwaracchelia - będący półtora roku temu objawieniem europejskiej piłki - stylem gry i lekkością dryblingu przypomina boskiego Diego. Kibice Napoli przechrzcili go nawet na jednym z transparentów i zaczęli nazywać „Kwaradona”. Przyjęło się.

Choć sezon 2023/24 nie należał do zbyt udanych dla zespołu z Neapolu, to sam Kwaracchelia zakończył go z dorobkiem 11 goli i 9 asyst. W reprezentacji 23-latek nie zawodzi nigdy i choć Gruzini na Euro w Niemczech będą kopciuszkiem, to ze skrzydłowym Napoli każdy rywal będzie musiał się liczyć. Co jak co, ale zdobycie 15 bramek w 29 meczach w reprezentacji Gruzji musi robić wrażenie i jest żywym dowodem na to, że grę w narodowych barwach Kwaracchelia traktuje śmiertelnie poważnie.

Dość powiedzieć, że już teraz interesują się nim takie firmy jak Real Madryt, Bayern Monachium czy znienawidzony pod Wezuwiuszem Juventus Turyn. Dobry występ na Euro może tylko zwiększyć szansę Gruzina na wielki transfer. Portal „tranfermarkt.de” już teraz wycenia go na 80 mln euro.