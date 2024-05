Grzegorz Krychowiak zmieni klub? Były reprezentant Polski wyklucza powrotu do Polski

Grzegorz Krychowiak spadł z ligi, został najlepszym strzelcem zespołu

Dla doświadczonego polskiego piłkarza nieudanie zakończył się drugi sezon w lidze saudyjskiej. Abha Club spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej, a w decydującym o utrzymaniu meczu Grzegorz Krychowiak nie wykorzystał rzutu karnego przy jednobramkowym prowadzeniu rywala.

Czarny dzień Krychowiaka. Zmarnował karnego, drużyna spadła z ligi

Jednak indywidualnie ten sezon był całkiem niezły dla 100-krotnego reprezentanta Polski. W 33 spotkaniach zdobył 9 bramek, co uczyniło go najlepszym strzelcem zespołu. W rozgrywkach ligi saudyjskiej strzelił tyle samo goli co Brazylijczyk Roberto Firmino i Francuz Karim Benzema.