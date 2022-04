Gwiazda z Ekstraklasy na celowniku Wieczystej Kraków!

Liczba znanych piłkarzy pozyskanych przez Wieczystą jest imponująca. Mowa m.in. o takich zawodnikach, jak Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Thibault Moulin, czy Łukasz Burliga. Do tego na ławce trenerskiej nad wszystkim kontrolę sprawuje Franciszek Smuda, notując do swojego dorobku kolejne sukcesy sportowe.

Przed awansem do 3. ligi ekipę Wieczystej zasilić może kolejna gwiazda Ekstraklasy. Jak podają WP Sportowe Fakty Jesus Imaz jest na celowniku klubu, którego właścicielem jest Wojciech Kwiecień.

31-latek ma w tym sezonie siedem goli i dwie asysty w 13 meczach PKO Ekstraklasy, ale w środku rundy zerwał więzadła. Po powrocie do zdrowia mógłby nadal być mocnym punktem Jagiellonii, ale lukratywna oferta z Wieczystej może go przekonać do zmiany otoczenia. Zwłaszcza że jest tam m.in. Łukasz Burliga, z którym dobrze zna się z Wisły Kraków.