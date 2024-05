Harry Kane nie pobije rekordu Roberta Lewandowskiego. Napastnik ominie rywalizację z Wolfsburgiem

Harry Kane nie zagra z Wolfsburgiem. Rekord Lewandowskiego bezpieczny

Kane nie wystąpi wskutek urazu pleców, jakiego nabawił się w meczu Ligi Mistrzów z Realem Madryt. Bawarczycy przegrali 1:2 na Santiago Bernabeu i odpadli z rozgrywek.

- Czterech ofensywnych zawodników, którzy wystąpili przeciwko Realowi, nie będzie mogło zagrać w niedzielę. Harry Kane nadal ma problemy z plecami – przekazał Tuchel podczas przedmeczowej konferencji prasowej.

Trener Bayernu nie będzie mógł skorzystać również z Leroya Sane, Jamala Musiali i Serge'a Gnabry'ego.

Latem zeszłego roku Kane przeszedł z Tottenhamu Hotspur do Bayernu. Reprezentant Anglii przez lata gry dla "Kogutów" nie zdobył żadnego trofeum i w tym sezonie również mu się to nie uda. Obecnie z 36 golami jest liderem klasyfikacji strzelców Bundesligi. Do wyrównania rekordu Lewandowskiego brakuje mu jednak pięciu trafień.