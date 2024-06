Holandia na Euro 2024. Kadra, terminarz, grupa. Największą gwiazdą Virgil van Dijk, trenerem Ronald Koeman

Holandia na Euro 2024 będzie choćby przeciwnikiem naszej reprezentacji w grupie D. Z Polską rozpocznie turniej, potem czeka ją hit z Francją, a na koniec mecz przeciw Austrii. Drużynę prowadzi Ronald Koeman, największą gwiazdą wydaje się być stoper Virgil van Dijk z angielskiego Liverpoolu. Dowiedzcie się więcej o reprezentacji Holandii - oto kadra czy terminarz.

Kadra reprezentacji Holandii na Euro 2024

Od lewej: numer, imię i nazwisko, data urodzenia, występy/gole, klub, wartość w euro Bramkarze 1. Bart Verbruggen 18.08.2002, 5/0, Brighton & Hove Albion, 18 mln

13. Justin Bijlow 22.01.1998, 8/0, Feyenoord Rotterdam, 13 mln

23. Mark Flekken 13.06.1993, 7/0, Brentford, 12 mln Obrońcy 2. Micky van de Ven 19.04.2001, 2/0, Tottenham Hotspur, 55 mln

3. Matthijs de Ligt 12.08.1999, 44/2, Bayern Monachium, 65 mln

4. Virgil van Dijk 8.07.1991, 66/7, Liverpool FC, 30 mln

5. Nathan Ake 18.02.1995 44/5, Manchester City, 40 mln

6. Stefan de Vrij 5.02.1992, 62/3, Inter Mediolan, 7 mln

12. Jeremie Frimpong 10.12.2000, 2/0, Bayer Leverkusen, 50 mln

15. Lutsharel Geertruida 18.07.2000, 7/0, Feyenoord Rotterdam, 32 mln

17. Daley Blind 9.03.1990, 106/3, Girona, 3 mln

22. Denzel Dumfries 18.04.1996, 52/6, Inter Mediolan, 24 mln Pomocnicy 9. Georginio Wijnaldum 11.11.1990, 91/28, Al-Ettifaq, 4 mln

14. Tijjani Reijnders 29.08.1998, 8/1, AC Milan, 30 mln

16. Joey Veerman 19.11.1998, 8/1, PSV Eindhoven, 40 mln

19. Xavi Simons 21.04.2003, 13/0, RB Lipsk, 80 mln

20. Teun Koopmeiners 28.02.1998, 21/2, Atalanta Bergamo, 50 mln

21. Frenkie de Jong 12.05.1997, 54/2, FC Barcelona, 70 mln

24. Ryan Gravenberch 16.05.2002, 11/1, Liverpool FC, 35 mln

26. Jerdy Schouten 12.01.1997, 3/0, PSV Eindhoven, 28 mln Napastnicy[lista] 7. Steven Bergwijn 8.10.1997, 32/8, Ajax Amsterdam, 18 mln

9. Wout Weghorst 7.08.1992, 31/9, TSG Hoffenheim, 6 mln

10. Memphis Depay 13.02.1994, 90/44, Atletico Madryt, 12 mln

11. Cody Gakpo 7.05.1999, 23/9, Liverpool FC, 50 mln

18. Donyell Malen 19.01.1999, 30/6, Borussia Dortmund, 40 mln

25. Brian Brobbey 1.02.2002, 1/0, Ajax Amsterdam, 35 mln

Gwiazda reprezentacji Holandii - Virgil van Dijk

Virgil van Dijk 8 lipca skończy 33 lata. Dzień później rozegrany zostanie pierwszy z półfinałów Euro 2024. Marzeniem stopera Oranje jest spędzić swoje urodziny na treningu, bo to oznaczać będzie, że jego drużyna nadal jest w grze o tytuł, a do domu wróci z co najmniej brązowym medalem.

Obrońca Liverpoolu ma na koncie niemal 70 występów w narodowych barwach, w których zdobył siedem bramek. Co ciekawe, nie miał jednak jeszcze okazji brać udziału w mistrzostwach Europy. Jego występ w ostatnich finałach uniemożliwiła kontuzja. W obecnym sezonie Virgil problemów ze zdrowiem nie ma. Jego statystyki w lidze angielskiej mogą imponować. Spośród 38 meczów The Reds aż 35 rozegrał w pełnym wymiarze czasowym. Absencja w pozostałych była natomiast wynikiem czerwonej kartki. Także niemal od deski do deski grywał w spotkaniach eliminacyjnych kadry do niemieckiego Euro. Niemal, bo tylko w jednym z ośmiu wystąpił przez 45, a nie 90 minut. Było to ostatnie spotkanie grupowe, w którym Holandia rozbiła Gibraltar 6:0. W drużynie narodowej zadebiutował prawie dziewięć lat temu, 10 października 2015 r. Pomarańczowi pokonali wówczas Kazachstan 2:1 w eliminacjach do Euro 2016, ale kwalifikacje zakończyli niepowodzeniem i turniej we Francji wówczas 25-letni obrońca angielskiego Southampton obejrzał z domu.

W 2018 roku trafił do Liverpoolu za 85 milionów euro. Szybko potwierdził swoją boiskową wartość, pomagając ekipie z Anfield Road wygrać Ligę Mistrzów, Superpuchar Europy, Klubowe Mistrzostwa Świata i rozgrywki ligi angielskiej. Był bliski zdobycia Złotej Piłki. W 2019 r. zajął 2. miejsce, przegrywając z Leo Messim o zaledwie siedem punktów. Był to najlepszy okres w karierze Van Dijka. Doświadczeniem i charyzmą wprowadza do holenderskiej defensywy ogrom pewności siebie. Na boisku jest kapitanem i prawdziwym szefem.

Trener reprezentacji Holandii - Ronald Koeman

To jego drugie podejście do kadry Holandii. Pierwsze rozpoczęło się w 2018 i potrwało do 2020 roku. Dotarł wówczas do finału Ligi Narodów oraz zakwalifikował się na Euro 2020, w którym już nie poprowadził kadry, bo wcześniej zamienił ją na FC Barcelonę.

Terminarz reprezentacji Holandii na Euro 2024

16 czerwca, 15:00 mecz Polska - Holandia

21 czerwca, 21:00 mecz Holandia - Francja

25 czerwca, 18:00 mecz Holandia - Austria

O piłkarskiej federacji Holandii

Liczba ludności: 17,7 mln

Powierzchnia: 41 500 km2

Ranking FIFA: 7. miejsce

Przydomek: Oranje

Kolory strojów: całe pomarańczowe i całe białe

Mistrz kraju: PSV Eindhoven

Wynik w eliminacjach: 2. miejsce w grupie B za Francją, 18 pkt w 8 meczach, gole 17:7

Najlepsi strzelcy eliminacji: Cody Gakpo, Calvin Stengs, Wout Weghorst - 3 gole

Sukcesy w ME: mistrz 1988, 3. lokata 1976, 1992, 2000, 2004

Sukcesy w MŚ: 2. lokata 1974, 1978, 2010, 3, miejsce 2014

Najlepsi piłkarze w historii: Johan Cruyff, Marco van Basten, Ruud Gullit, Arjen Robben

Najlepsi trenerzy: Rinus Michels, Johan Cruyff, Louis Van Gaal, Guus Hiddink

Najlepsze kluby: Ajax Amsterdam, PSV, Feyenord

Słynni ludzie: Erazm z Rotterdamu, Rembrandt, Vincent van Gogh

Typ redakcji: Holandia zajmie w grupie drugie miejsce. W 1/8 finału wygra z Ukrainą. Odpadnie w 1/4 po meczu z Portugalią.

