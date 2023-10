Holenderskie media: Zawodnicy Legii Warszawa starli się z ochroniarzem. Mężczyzna trafił do szpitala ze złamaną ręką i wstrząśnieniem mózgu

Legia Warszawa kontra holenderska policja. Która wersja jest prawdziwa?

Jak przekazali obecni na meczu polscy dziennikarze, do wielkiego zamieszania doszło w chwili, gdy miejscowa policja i służby ochrony podjęły decyzję o zamknięciu stadionu. Przedstawiciele Legii, w tym piłkarze, mieli mieć utrudniony dostęp do autokaru, wywiązały się utarczki słowne, doszło do szamotaniny. Ostatecznie policja otoczyła kordonem pojazd, w którym była już znaczna część ekipy.

Następnie policjanci zabrali dwóch piłkarzy Legii na komisariat - Josue i Pankova. Niestety do teraz nie otrzymaliśmy oficjalnego powodu zatrzymania graczy stołecznego zespołu. Obaj zresztą do teraz, czyli kilkanaście godzin po incydencie, nie usłyszeli żadnych zarzutów.

Holenderska policja oficjalnie potwierdziła, że zatrzymała dwie osoby. Nie podano nazwisk, ale nie trudno domyślić o kogo chodzi. - Aresztowaliśmy dwie osoby za napaść. Dotyczy to 28-letniego mężczyzny z Serbii i 33-letniego mężczyzny z Portugalii - przekazał w piątek w rozmowie z PAP Derk Burger, rzecznik policji regionu Holandia Północna.