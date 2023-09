Ile trzeba zapłacić za zwolnienie Fernando Santosa? PZPN musi się wykosztować. Czy zatrudnienie Portugalczyka to błąd?

Fernando Santos zostanie zwolniony? Nie w poniedziałek!

Głównym tematem dyskusji po meczu z Albanią jest Fernando Santos. Portugalczyk na konferencji prasowej wyraźnie zaznaczył, że nie poda się do dymisji. Ile trzeba zapłacić selekcjonerowi, jeśli go zwolnimy? Piotr Kamieniecki z TVP Sport poinformował, że mowa o 1,5 mln złotych, czyli kwocie, która jest równa dwóm pensjom. Czy czeka nas kolejne zwolnienie w kadrze narodowej? Według naszych informacji wynika, że do zwolnienia Santosa nie dojedzie w poniedziałek. - Według mojej wiedzy nie ma takich planów - stwiedziła osoba, która jest blisko PZPN-u, zapytana o to, czy Cezary Kulesza dzień po spotkaniu z Albanią pożegna Portugalczyka.