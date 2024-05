Jacek Góralski świętował awans Wieczystej Kraków do 2. ligi pijąc wódkę w szatni. "Spragniony kolejnych sukcesów"

Obecny sezon w wykonaniu Wieczystej Kraków był bardzo nietypowy. Na ławce trenerskiej kampanię 2023/23 zaczynał Maciej Musiał, który po kilku spotkania został zwolniony i zastąpiony przez... Sławomira Peszkę - byłego zawodnika tego klubu. Decyzja była zaskakująca, a niektórzy twierdzili, że nawet absurdalna. Okazało się, że były reprezentant Polski za starami III-ligowego zespołu radzi sobie świetnie. 18 maja oficjalnie udało się przyklepać awans do 2. ligi.

- Sławek Peszko nas pociągnął. Na początku dziwnie czuł się w roli trenera. Wiadomo, stawiał pierwsze kroki. Z meczu na mecz się jednak docieraliśmy, było coraz lepiej, w tej rundzie fajnie to wygląda. Nie ma w tym przypadku, normalnie trenujemy, to nie jest tak, że panowie piłkarze przyjeżdżają sobie pokopać w III lidze. Nie, pod kątem intensywności i profesjonalizmu tygodniowy mikrocykl wygląda normalnie, jak w Ekstraklasie. Jako zawodnicy dbamy, żeby to miało ręce i nogi. W kadrze jest trzydziestu czterech zawodników, każdy chce grać, więc wszyscy zapieprzają, żeby wywalczyć sobie miejsce w pierwszej jedenastce - powiedział Michał Pazdan w rozmowie z "Weszło".