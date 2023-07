Jacek Jaroszewski wyjaśnia konflikt z reprezentantem Polski. "Bracia Krychowiakowie chcieli doprowadzić do oszustwa finansowego"

- Dostaliśmy obliczenia, że bracia Krychowiakowie włożyli we wszystko 4,5 mln zł. Wydawało się nam to za dużo. Prosiliśmy wcześniej, że jeśli wyjdzie nadwyżka kosztów przed tymi planowanymi, my wpłacimy na konto 40% zgodnie z podziałem, czyli około 600-700 tys. Wpłaciliśmy tę kwotę. Nagle okazało się, że jednak bracia Krychowiakowie włożyli 2,6 mln zł, o prawie 2 mln zł mniej. Dali mniej, więc zażądaliśmy zwrot nadwyżki, którą wpłaciliśmy. Uznali nasze roszczenia, że wyliczenia ich pierwsze były błędne. Mimo to nie odzyskaliśmy pieniędzy. Nie wiemy skąd najpierw wyszły im wydatki 4,5 mln zł. Po podliczeniach Krzysztofa Krychowiaka okazało się, że na początku to była pomyłka - pisze dziennikarz, cytując Jaroszewskiego.