Jagiellonia Białystok ma nowego skrzydłowego. Miki Villar odszedł z Wisły Kraków po wygaśnięciu kontraktu

Kibice zaczęli zastanawiać się, czy przyjście Villara nie oznacza, że niedługo Jagiellonia sprzeda Dominika Marczuka, który w sezonie 2023/24 był w fantastycznej formie. Mamy dobrą wiadomość dla fanów "Jagi" - Kuba Seweryn poinformował, że młody polski skrzydłowy raczej zostanie w klubie.

- Wygląda na to, że to będzie dodatkowy transfer, do rotacji na prawym skrzydle z Dominikiem Marczukiem. Muszę to jeszcze potwierdzić, ale Jaga ma jeszcze ściągnąć lewego obrońcę, lewoskrzydłowego i "10" - napisał na portalu X Kuba Seweryn.