Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław ONLINE. Starcie dwóch rewelacji Ekstraklasy w krajowych pucharze. TRANSMISJA TV NA ŻYWO!

Jagiellonia Białystok - Śląsk Wrocław ONLINE

Czas na początek emocji w krajowym pucharze. Co ciekawe, na naprawdę ciekawe spotkanie nie musieliśmy długo czekać. Już na początku tegorocznej edycji Fortuna Pucharu Polski staną w szranki dwie ekstraklasowe ekipy. Mowa o Jagiellonii Białystok i Śląsku Wrocław.

Oba zespoły naprawdę w dobrym stylu rozpoczęły sezon ligowy. W końcu ekipa z dolnego Śląska jest liderem tabeli i może się pochwalić serią sześciu wygranych meczów. Jagiellonia z kolei plasuje się na wysokim czwartym miejscu, co również trzeba uznać za dużą sprawę, zwłaszcza że w tamtym sezonie oba zespoły grały słabo; Śląsk do ostatniej kolejki walczył o przetrwanie.

Co ciekawe, "Jaga" ze Śląskiem grała już w tym sezonie. W 7. kolejki PKO Ekstraklasy we Wrocławiu lepszy był Śląsk. Dubletem popisał się Erik Exposito, a podopieczni Jacka Magiery wygrali 2:1. Jak tamto spotkanie wspomina trener Jagiellonii Adrian Siemieniec? - Chciałbym, żebyśmy pokazali że jesteśmy drużyną, która te wnioski wyciąga. Błąd można popełnić zawsze, ale musimy wdrażać to, o czym rozmawiamy, w życie. Teraz będzie weryfikacja jeden do jednego.