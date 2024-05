Jak pojechać na Euro 2024 do Niemiec? PKP Intercity wyciąga pomocną dłoń kibicom

Jak się dostać do Niemiec na Euro 2024? PKP wychodzi z pomocną dłonią

Euro 2024 zbliża się wielkimi krokami i kibice, którym udało się nabyć wejściówki na któryś z meczów Biało-Czerwonych już intensywnie planują swoją podróż. Reprezentacja Polski zagra w fazie grupowej w trzech miastach. Najpierw w Hamburgu (ok. 853,3 km od Warszawy) z Holandią, potem przeniesie się do Berlina (ok. 572 km) przeciwko reprezentacji Austrii. Na koniec orły Michała Probierza spotkają się z Francją w Dortmundzie (ok. 1032,7 km).

Tym samym większość fanów za pewne zrezygnuje z transportu samochodowego ze względu na duży koszt paliwa. Zwłaszcza do położonego najdalej Dortmundu. PKP Intercity zdecydowało się, więc ułatwić im sprawę i uruchomić dodatkowe połączenia do wspomnianych miast na czas niemieckiego turnieju.