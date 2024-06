Jakub Kałuziński dodatkowo powołany do reprezentacji Polski. To reakcja na problemy Bartosza Slisza przed Euro 2024 Jacek Czaplewski

Michał Probierz na treningu kadry PAP, Leszek Szymański

Michał Probierz ogłosił nowe, dodatkowe powołanie do reprezentacji Polski przed towarzyskimi meczami z Ukrainą i Turcją. Wobec problemów zdrowotnych Bartosza Slisza selekcjoner zaprosił do kadry Jakuba Kałuzińskiego. To klubowy kolega Adama Buksy z tureckiego Antalyasporu. Ma 21 lat i za sobą udany sezon - pierwszy poza ojczyzną.