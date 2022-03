Jakub Moder po meczu ze Szkocją: Wynik w każdym meczu jest ważny DW

Szymon Starnawski

- Można powiedzieć, że to tylko mecz towarzyski, ale my na to patrzyliśmy w kontekście spotkania, które musi nas bezpośrednio przygotować na finał. Wynik w każdym meczu jest ważny i cieszymy się, że mimo dużych trudności, udało nam się ugrać remis - mówił po meczu Jakub Moder.