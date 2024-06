Jakub Piotrowski zmieni klub po Euro 2024. Opowiedział o kryteriach wyboru: liczy się styl i zawodnicy, nie konkretna liga

Jakub Piotrowski o grze na Euro 2024

- Nie chcę wykorzystać Euro pod siebie. Każdy zawodnik jest w stanie się wypromować, jeśli cała drużyna dobrze funkcjonuje, po prostu. Liczę, że do Niemiec pojedziemy z entuzjazmem , nastawieniem by wygrać w każdym meczu, mimo klasy rywali - zaznaczył środkowy pomocnik.

Transfer Jakuba Piotrowskiego. Dokąd?

Piotrowski to jedyny powołany do kadry z Bułgarii. Jego zdaniem tamtejsze rozgrywki znacząco różnicą się od polskiej Ekstraklasy. - W lidze bułgarskiej poziom jest bardzo zróżnicowany, na przykład między pierwszą szóstką a ostatnią. Uważam, że byłaby lepsza, gdyby uczestniczyło w niej mniej drużyn. Największa różnica w porównaniu do Polski? Stadiony. Bułgarzy mogliby przyjeżdżać do nas i brać przykład z tego jak powinna wyglądać infrastruktura czy otoczka meczów - uważa pomocnik.