Japończyk Ryoya Morishita rozbawił kolegów z Legii Warszawa do łez. Zatańczył i zrobił "helikopter"

Ryoya Morishita to ulubieniec kibiców

Ryoya Morishita został zawodnikiem Legii Warszawa pod koniec 2023 roku. Japończyk wcześniej reprezentował barwy Nagoya Grampus. 26-latek może grać na wielu pozycjach, ale najlepiej czuje się na prawy wahadle. Bez problemu zagra także po drugiej stronie boiska i na pozycji numer "10".

Legia Warszawa wyleciała do Turcji na obóz przygotowawczy. "Wojskowi" będą ciężko trenować, aby w drugiej części sezonu powalczyć o mistrzostwo Polski. Na zajęciach nie brakuje jednak zabawy. O to zadbał Morishita, który swoim tańcem i śpiewem rozbawił kolegów z drużyny do łez.