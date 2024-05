Jerzy Dudek o powołaniach Michała Probierza na Euro 2024: Sposób ogłoszenia był trochę nie na tym poziomie. PZPN to poważna firma

- Sposób ogłoszenia kadry wydaję się nie na tym poziomie. PZPN to poważna firma, która wytycza kierunki innym federacjom sportowym. Dla mnie to duże zaskoczenie, że właśnie w taki sposób Michał Probierz ogłosił kadrę. Według mnie zrobił trochę na złość działaczom, bo dzień wcześniej ten skład wypłynął do mediów. Najwidoczniej w związku jest ktoś, kto bardzo chętnie sprzedaje takiego rodzaju informacje. Podejrzewam, że będzie tak robił cały czas. Dlatego Michał zrobił to absolutnie na złość; nie przygotowując specjalnego planu, ogłosił kadrę przy okazji turnieju golfowego w namiocie. To był taki trochę rewanż w stosunku do tego lub tych, co ten przeciek zaaferowali - twierdzi triumfator Ligi Mistrzów z 2005 roku.