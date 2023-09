Jordan Courtney-Perkins, czyli australijski młody talent odszedł z Rakowa Częstochowa. Zagrał tylko trzy mecze w pierwszej drużynie Jakub Maj

Jakub Ziemianin / Raków Częstochowa

Jordan Courtney-Perkins to 20-letni australijski zawodnik, który od 2021 był związany z Rakowem Częstochowa. Młody talent jednak nie przebił się do pierwszej drużyny, dlatego teraz na stałe dołączył do Sydney FC