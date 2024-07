Josue ciężko trenuje przed dołączeniem do nowego klubu. Kto zdecyduje się na zatrudnienie Portugalczyka?

- Wierzę w to, że jest to na tyle dobry piłkarz, że znajdzie miejsce, w którym może być szczęśliwy, grać w europejskich pucharach i wygrać upragniony tytuł. Wierzę w to, że istniało życie w Legii po erze Josue. Mimo to, że będzie bardzo trudne zastąpić takiego piłkarza i takiego człowieka - powiedział Goncalo Feio na pożegnanie Josue.