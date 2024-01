Josue z Legii Warszawa (dosłownie) otrzymał czerwoną kartkę od polskiego sędziego. Damian Sylwestrzak zażartował sobie z Portugalczyka

Josue otrzymał kartkę od Sylwestrzaka. Żart sędziego

Josue to prawdopodobnie jeden z najbardziej kontrowersyjnych piłkarzy w Ekstraklasie. Kibice Legii Warszawa go uwielbiają, ale reszta ligi nie pała do niego sympatią. Portugalczyk bardzo często prowokuje i pokazuje swój charakter, co nie do końca podoba się arbitrom, którzy muszą wykazywać się cierpliwością.

Niestety podczas 8. kolejki obecnego sezonu Ekstraklasy Damian Sylwestrzak popełnił rażący błąd dotyczący portugalskiej gwiazdy Legii. Podczas pierwszej połowy meczu z Piastem Gliwice Josue wyleciał z czerwoną kartką w konsekwencji dwóch żółtych. Sylwestrzak uznał z boiska, że to pomocnik sfaulował Greka Aleksandrosa Katranisa. Tymczasem było zupełnie odwrotnie. Decyzji nie dało się już cofnąć.

Polski po meczu przeprosił, ale nadal pamięta o całej sytuacji. Sylwestrzak był arbitrem głównym podczas sparingowego spotkania Legii z Dynamem Kijów na obozie przygotowawczym w Turcji. Po końcowym gwizdku arbiter postanowił wręczyć Josue specjalny prezent. Mowa o czerwonej karce z dedykacją. Panowi zrobili sobie pamiątkowe zdjęcie, a klubowe media opublikowały zdjęcie nietypowego podarunku dla kapitana.