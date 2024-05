Juergen Klopp godnie pożegnany w Liverpoolu. Niemiec oczarował Anfield Road

Juergen Klopp pożegnany przez kibiców Liverpoolu

Mecz Liverpoolu z Wolverhampton był dla Juergena Kloppa ostatnim w roli szkoleniowca drużyny. Jego podopieczni sprawili mu najlepszy z możliwych prezentów. Po prostu wygrali spotkanie w ramach kończącej w trwającym sezonie Premier League kolejki. Bramki dla "The Reds" zdobyli Alexis Mac Allister oraz Jarell Quansah.

PAP/EPA/ADAM VAUGHAN

Jednak to nie same zmagania w 38. kolejce angielskie ekstraklasy były najważniejsze. Istotniejsze było dla wszystkich kibiców Liverpoolu, którzy zdecydowali się tego dnia wybrać na stadion godnie pożegnać swojego trenera, który dał bardzo dużo radości. To jest szkoleniowiec, który z klubem sięgnął po tytuł mistrzowski czy Ligę Mistrzów.

Tym samym Klopp już od samego początku czuł na stadionie niezwykłą i wyjątkową zarazem aurę. W momencie wychodzenia razem z piłkarzami na murawę kibice przywitali go salwą braw i oklasków. Klopp - jak słusznie zwrócili uwagę komentatorzy platformy streamingowej Viaplay - stał się postacią pomnikową w klubie z Anfield Road.