Kacper Chodyna w reprezentacji Polski? Piłkarz Zagłębia Lubin dał znak selekcjonerowi

Kacper Chodyna dostanie szansę debiutu w reprezentacji Polski?

Świetny to jest sezon dla 24-letniego piłkarza Miedziowych. Gra regularnie i przyczynił się już do 17 bramek zdobytych w tym sezonie przez jego zespół. Z pewnością już tego lata może opuścić polską Ekstraklasę ruszyć w kierunku mocniejszych lig. Jego nazwisko coraz częściej pojawia się w kontekście ewentualnego powołania do reprezentacji Polski.

W przerwie meczu 33. kolejki rozgrywek z ŁKS-em Łódź zawodnik Zagłębia został zapytany przez reportera Canal+ Sport, czy poprzez aktualną formę pokazuje się selekcjonerowi reprezentacji Polski.

- No, myślę, że jak najbardziej. Jestem w formie, czuję się dobrze. Będę zachęcał kolegów, żeby grali moją stroną. Jest to dobra okazja, żeby się pokazać - odpowiedział Kacper Chodyna.

