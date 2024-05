Kacper Kostorz był objawieniem zaplecza Eredivisie. Dostanie szansę w Pogoni Szczecin?

Kacper Kostorz gwiazdą holenderskiego FC Den Bosch

Polak w PKO Ekstraklasie zadebiutował w 2019 roku w barwach Legii Warszawa. Jednak nie zdołał przebić się na dłużej do składu stołecznego klubu. Wojskowi wypożyczali go do Podbeskidzia Bielsko-Biała oraz Miedzi Legnica, aż w końcu w 2022 roku sprzedali go do Pogoni Szczecin.

W ekipie Portowców również miał ciężko. Wiosnę zeszłego roku spędził na wypożyczeniu w Koronie Kielce, a ten sezon rozgrywał w holenderskim FC Den Bosch, które występuje na drugim poziomie rozgrywkowym. W barwach zagranicznego klubu wreszcie odpalił. W 39 meczach strzelił 16 goli i zaliczył 6 asyst. W drużynie został wybrany najlepszym zawodnikiem sezonu.

