Kacper Urbański objawieniem Polski na Euro 2024? "Zawsze marzyłem o grze z orzełkiem" Jacek Czaplewski

Kacper Urbański po raz pierwszy, akurat przed Euro 2024, został zaproszony do reprezentacji Polski. W piątek dowie się czy będzie w ostatecznej kadrze na turniej. - O powołaniu dowiedziałem się trzy czy cztery dni wcześniej przed ogłoszeniem listy. Trener Probierz do mnie zadzwonił. To wielka duma dla mnie i rodziny. Zawsze marzyłem o grze z orzełkiem na piersi. Mój najbliższy cel to debiut - stwierdził nastolatek uważany za objawienie Bolonii w Serie A.