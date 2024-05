Kacper Urbański w szerokiej kadrze Michała Probierza na Euro 2024. Przedstawiamy rewelację tego sezonu włoskiej Serie A Jakub Jabłoński

Przedstawiamy Kacpra Urbańskiego: zapiszcie to nazwisko. On jedzie na Euro! Jonathan Moscrop/Associated Press/East News

Kacper Urbański został powołany przez Michała Probierza do szerokiej kadry na zbliżające się Euro 2024. Pomocnik włoskiej Bologny ma za sobą całkiem udany sezon tamtejszej ekstraklasy. 19-latek razem ze swoimi kolegami zakwalifikował się do elitarnej Ligi Mistrzów. Sam Polak odegrał bardzo ważną rolę w drużynie Thiago Motty. Zapiszcie to nazwisko - idzie powiew świeżości w środku pola reprezentacji Polski. Jak młody piłkarz stawiał kroki w profesjonalnym futbolu? Oto jego początki!