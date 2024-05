Kadra reprezentacji Portugalii na Euro 2024. Są 39-letni Cristiano Ronaldo i 41-letni Pepe Jacek Czaplewski

Portugalia to kolejna reprezentacja, która przedstawiła kadrę na Euro 2024. Selekcjoner Roberto Martinez zabiera na turniej do Niemiec maksymalną liczbę zawodników - dwudziestu sześciu. Na liście znaleźli się dwaj weterani: 41-letni stoper Pepe oraz legendarny Cristiano Ronaldo, który obchodził niedawno 39. urodziny. To jeden z trzech powołanych, którzy występują w lidze saudyjskiej.