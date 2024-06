Kajetan Szmyt bohaterem szokującego transferu? Zdolny piłkarz Warty Poznań może zagrać w Rumunii Jacek Czaplewski

Kajetan Szmyt uchodzi za jednego z najzdolniejszych Polaków na pozycji skrzydłowego. Po spadku Warty Poznań wydawało się, że albo znajdzie nowy klub w Ekstraklasie, albo wyjedzie na Zachód. Tymczasem najnowsze informacje łączą go z transferem do... Rumunii. To dzisiaj wyjątkowo nieoczywisty kierunek wśród naszych rodaków.