Kamil Glik przed szasną debiutu w Cracovii Przed nim trudne zadanie - na przeciw niego stanie doświadczony imiennik, czyli Kamil Grosicki

PKO Ekstraklasa. Sobotnie (23 września) starcie Cracovii w Pogoni Szczecin w ramach 9. kolejki PKO Ekstraklasy może przejść do historii tych rozgrywek. Jeszcze Wiele wskazuje na to, że w barwach "Pasów" zadebiutuje mający 103 mecze w reprezentacji Polski Kamil Glik. W barwach "Portowców" wybiegnie Kamil Grosicki. Początek spotkania w Krakowie o godz. 17:30

Cracovia po 7 rozegranych spotkaniach (1 ma zaległe) zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 10 punktów. Drużyna Jacka Zielińskiego zanotowała do tej pory najwięcej remisów (4, w tym 3 z rzędu), ale w poprzedniej kolejce przegrała na wyjeździe z Widzewem Łódź (0:2).

Do tej pory "Pasy" straciły 6 bramek, co jest trzecim najlepszym wynikiem w lidze ex aequo z Lechem i Piastem. Szczelniejsze defensywy mają tylko Legia (3) i Raków (4). Przed ogromną szansą występu w meczu z Pogonią ma Kamil Glik. Doświadczony defensor, który w reprezentacji Polski zagrał w 103 występach (6 goli) wraca do polskiej ligi po latach spędzonych we Włoszech i Francji. W latach 2008-2010 uzbierał 54 występy w barwach Piasta, w których dwukrotnie znalazł drogę do siatki.

Glik zamienił Piasta na Palermo w sezonie 2010/11, by jeszcze w tych rozgrywkach reprezentować barwy Bari. Po roku trafił do Torino, gdzie został kapitanem drużyny spod Piemontu - Torino. Po pięciu latach zdecydował się na zmianę ligi - przez cztery sezony występował w Ligue 1 w barwach AS Monaco. Od sezonu 2020/21 ponownie występował we Włoszech, wiążąc się z Benevento. Nie zdołał uchronić tej drużyny przed spadkami z Serie A i Serie B, więc od tych rozgrywek będziemy go oglądać na boiskach Ekstraklasy.

Debiut mógłby przypaść na wcześniej wspomniany mecz z Widzewem Łódź, ale... musiał pauzować z powodu czerwonej kartki obejrzanej jeszcze w barwach Benevento.

Wiele wskazuje na to, że w Krakowie od pierwszej minuty w Pogoni wyjdzie Kamil Grosicki. Jeżeli TurboGrosik wyjdzie na boisko to po raz pierwszy w historii Ekstraklasy na boisku zagra dwóch zawodników mających co najmniej 90 występów w reprezentacji Polski.

Szczecinianie w poprzedniej serii spotkań wygrali u siebie z Koroną Kielce (3:1), przerywając w ten sposób serię czterech porażek z rzędu. O kolejne punkty powalczą w Krakowie, gdzie Cracovia jeszcze w tym sezonie nie przegrała. Pogoń będzie chciała również poprawić fatalny bilans strzelonych bramek. W 7 meczach strzeliła 6 goli, czyli najmniej w Ekstraklasie obok Ruchu, Korony, ŁKS-u, Piasta, Cracovii

