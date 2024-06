Kamil Grabara pożegnał się z klubem. Czas na następny kierunek!

- Od pierwszego dnia w tym klubie wiedziałem, że nadejdzie ten moment, kiedy będę musiał się pożegnać. Dziękuje z całego serca, każdemu z osobna za szansę i cierpliwość. Od najwyższych celów do najniższych upadków. Zawsze starałem się udowodnić, że się mylicie ze sprawiedliwą oceną moich umiejętności. Dziękuje za to, że dałeś mi dużo więcej niż mogłem Ci dać. Każdy dzień w FCK był przywilejem - czytamy w komunikacie piłkarza na Instagramie. Na zawsze jeden z Was, Kamil - dopisał na koniec