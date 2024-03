Kamil Grabara znów poza reprezentacją Polski? Z Ligi Mistrzów może trafić do... 2. Bundesligi. VfL Wolfsburg zagrożony spadkiem

Liga Mistrzów. Jak wypadnie Kamil Grabara w rewanżu z City?

W przeciwieństwie do kolegów z pola Grabara pozostaje w równej, wysokiej formie od początku roku. Po dwóch z rzędu czystych kontach w lidze duńskiej w piątek obronił rzut karny . W przegranym meczu z liderującym FC Midtjylland, niedawnym rywalem Legii Warszawa w eliminacjach Ligi Konferencji, polski bramkarz złapał w ręce piłkę po uderzeniu czołowego strzelca rozgrywek. W doliczonym czasie Kopenhaga i tak straciła drugą bramkę, gdy po krótkim podaniu od Grabary brzemienną w skutkach stratę zaliczył ostatni obrońca drużyny.

Kamil Grabara zebrał pochlebne opinie za występ sprzed trzech tygodni. Otrzymał najwyższą notę spośród wszystkich zawodników FC Kopenhagi. Trzy razy musiał wyciągać piłkę z siatki (ani razu po strzale Erlinga Haalanda), ale w żadnej z tych akcji nie zawinił . Przed przerwą z bliska pokonali go Kevin de Bruyne i Bernardo Silva po precyzyjnych strzałach przy dłuższym, prawym słupku. W doliczonym czasie drugiej połowy wynik ustalił Phil Foden - też z najbliższej odległości, gdy kopnął na siłę.

Kamil Grabara bez powołania do reprezentacji Polski?

Grabara jest jednym z najlepszych w swoim fachu (przynajmniej w Polsce), jednak w reprezentacji nie ma dla niego miejsca właściwie od lat. Selekcjoner Michał Probierz nie zaprosił go na żadne z jesiennych zgrupowań, nie zanosi się także by miał zadecydować inaczej właśnie teraz, gdy wyśle powołania na baraże o Euro 2024. Ani razu Grabara nie pojawił się u Fernando Santosa. Daleko w hierarchii był też za kadencji Czesława Michniewicza, skoro na Mundial w Katarze poleciał tylko dlatego, że Bartłomiej Drągowski doznał kontuzji.

Po sezonie 25-letni bramkarz zamieni Kopenhagę na niemiecki VfL Wolfsburg. Czy zagra w Bundeslidze? To wcale nie jest takie pewne. Wilki przed ostatnią prostą niebezpiecznie zbliżyły się do strefy zagrażającej spadkiem. Czarna seria zapoczątkowana pod koniec grudnia to dziewięć meczów bez zwycięstwa (trzy porażki, sześć remisów).