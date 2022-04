Kamil Kiereś o rezygnacji z pracy w Górniku Łęczna: Poczułem ścianę. Rezygnuję z pieniędzy, bo nie lubię być darmozjadem

- Wiele osób po awansie mówiło, że nie nadajemy się do ekstraklasy. Oczywiście nie możemy równać się z Pogonią, Lechem, innymi drużynami, ale robiąc odpowiednie rzeczy na boisku, tworząc monolit jesteśmy w stanie coś zdziałać. Udowodniliśmy to, bo od listopada do lutego było czternaście spotkań, z których przegraliśmy tylko jedno. Coś jednak niedobrego dzieje się z nami od dobrego miesiąca. Ja stawiam sprawę uczciwie. Widzieliśmy obraz drużyny w meczu z Pogonią Szczecin - drużyny, która jak gdyby oddaje walkę o utrzymanie walkowerem. Drużyna mało biegała, jest mało zaangażowana, mało wierząca, apatyczna. Gdybyśmy wykorzystali maksymalnie swój potencjał, bylibyśmy w stanie sprawić niespodziankę - zaczął wypowiedź Kiereś.

- Żadne względy pozasportowe nie warunkowały mojej decyzji - podkreślił 47-latek. - Współpraca była profesjonalna z obu stron; prezesa, dyrektora, zarządu i mojej. Zdaję sobie sprawę, że z perspektywy klubu moja decyzja jest trudna, niezrozumiała, ale proszę ją uszanować. Brak energii jest decydujący (...) Nigdy nie zapomnę awansów; awansu w Legionowie i fety na parkingu w Łęcznej czy też awansu na ŁKS-ie. Medialnie byliśmy oceniani jako kopciuszek, ale my znaliśmy swoją wartość. Teraz tego impulsu w klubie mi zabrakło.