Kamil Pestka z Rakowa Częstochowa kontuzjowany. Obrońca ma uszkodzoną łąkotkę. Wkrótce klub ogłosi szczegóły

Kamil Pestka wypada z układanki Dawida Szwargi! Nieoficjalnie: do końca sezonu

Lewy obrońca, który latem przeszedł do "Medalików" z Cracovii we wrześniu ledwo wyleczył kontuzje zerwania więzadła pobocznego w kolanie, a już doznał kolejnej, przez którą będzie musiał pauzować - według najświeższych rokowań - do końca sezonu. Prawdopodobnie chodzi o uszkodzą łąkotkę.

Raków miał plan na lewego obrońce. Los jednak pokrzyżował go....

Pestka miał zając miejsce na lewej obronie, bądź wahadle wyręczając na tej pozycji Jean Carlosa. - Bardzo się cieszę, że trafiam do Rakowa. To bardzo ważny moment w mojej karierze. Dotychczas występowałem w jednym klubie, teraz przechodzę do Rakowa. To taki naturalny krok do przodu. Mam nadzieję, że to będzie bardzo owocny czas dla mnie i dla klubu - stwierdził Pestka po dołączeniu do Rakowa.

Raków Częstochowa aktualnie zajmuje czwarte miejsce w PKO BP Ekstraklasie ze stratą sześciu punktów do liderującego Śląska Wrocław. Z kolei w Lidze Europy z dorobkiem jednego "oczka" zamykają grupę D z Atalantą Bergamo, Sportingiem Lizbona oraz Sturmem Graz.