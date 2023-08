Karabach Agdam - Raków Częstochowa ONLINE. Zapewnić sobie awans. Gdzie oglądać w telewizji? TRANSMISJA TV NA ŻYWO Piotr Rzepecki

Karabach Agdam - Raków Częstochowa ONLINE. Mistrza Polski czeka rewanżowe starcie z najlepszą drużyną z Azerbejdżanu minionego sezonu. Czy "Medaliki" awansują do III rundy eliminacji Ligi Mistrzów? Oznaczać to będzie, że mistrz Polski już zapewni sobie grę w fazie grupowej któregoś z europejskich pucharów. Gdzie oglądać mecz Karabach - Raków stream, online? Pierwszy gwizdek o godz. 18:00. Zapraszamy do relacji w GOL24!