Karol Świderski i Jakub Piotrowski i na konferencji reprezentacji Polski przed finałem baraży Euro 2024

Karol Świderski oraz Jakub Piotrowski przed meczem z Walią

Podopieczni Michała Probierza w półfinale baraży rozbili Estonię aż 5:1 i awansowali do finału, którego stawką będzie awans do Euro 2024. Teraz przeciwnik będzie z dużo wyższej półki. Walijczycy w półfinale baraży pokazali klasę, pokonując u siebie Finlandię 4:1. Jednak nastroje w reprezentacji Polski są bardzo pozytywne. Dwa lata temu "Biało-Czerwoni" wygrali dwa spotkania z tym przeciwnikiem, a w obu drużynach wciąż jest wielu piłkarzy, którzy pamiętają tamte mecze.

- Na pewno czeka nas ciężki mecz, ale jeśli zagramy na swoim poziomie, będziemy dobrze zorganizowani i skuteczni to wygramy to spotkanie - dodał snajper Hellasu Werona .

Ostatnie dni przed finałem baraży Euro 2024. Polacy gotowi na Walię

Ja mogę dodać, że Walijczycy na pewno grają bezpośrednią piłkę, mają dużo kontrataków, dążą do jak najszybszych akcji. Na to będziemy musieli uważać - dodał Jakub Piotrowski.

Zawodnik występujący na co dzień w lidze bułgarskiej w spotkaniu z Estonią strzelił efektowną bramkę z dystansu. To nie pierwszy raz, kiedy w tym sezonie trafił do siatki z dalszej odległości. W klubowych barwach jest już niemal specjalistą od takich goli, o czym przekonali się nawet bramkarze w rozgrywkach Ligi Konferecji. W tym sezonie ma już 17 bramek, czyli więcej, niż do tej pory w całej karierze.