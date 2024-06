"Kawu" znowu to zrobił. Polski koziołek przy znanym niemieckim stadionie. Artysta był już w Hamburgu i Berlinie

Koziołek pod stadionem w Berlinie. "Kawu" w akcji

"Kawu" to znany poznański artysta i kibic Lecha. Mężczyzna od dawna wykorzystuje swoje umiejętności, aby promować ukochany klub. Słynny koziołek pojawił się już na wielu stadionach - nawet tych europejskich. Symbol "Kolejorza" jest nawet obecny na obiekcie włoskiej Fiorentiny. "Kawu" "upiększał" także polskie obiekty, co nie spodobało się szczególnie kibicom Pogoni Szczecin, którzy kilka miesięcy temu przyłapali go na gorącym uczynku.