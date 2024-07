Kazimierz Węgrzyn zachwycony atmosferą podczas meczów na Euro 2024: Jest wspaniała!

Hiszpania - Niemcy oraz Portugalia - Francja: zaczynamy ćwierćfinały Euro 2024

- Niemcy pewnie bardziej skupią się na obronie, bo w defensywie dobrze się spisują. Na mistrzowskich turniejach bardzo często kluczem do sukcesu jest defensywa. Nie wykluczam, że ten niemiecki pragmatyzm może okazać się górą, choć dla mnie w tym meczu nie ma faworyta – stwierdził.

- Rzeczywiście tak to wygląda. Hiszpania gra bardzo dobrze. To zespół, który się wszystkim najbardziej podoba. Niemcy także się rozkręcają. Ważny dla ich psychiki był ten wyszarpany rzutem na taśmę remis ze Szwajcarią. Tak, gdyby finał tego turnieju tak wyglądał, pewnie nikt by nie miał nic przeciwko temu. Zobaczymy jednak, czy ten mecz spełni oczekiwania. Niedawne spotkanie Francji z Belgią zapowiadało się ekscytująco, a rozczarowało poziomem – zauważył Węgrzyn , który szanse drużyn ocenia pół na pół.

W pierwszym ćwierćfinałowym meczu zmierzą się gospodarze – Niemcy z Hiszpanami. Według wielu ekspertów, to przedwczesny finał.

Drugi piątkowy ćwierćfinał to starcie Francji z Portugalią, czyli zespołów, w których upatrywano kandydata do mistrzowskiego tytułu, ale które do tej pory nie zachwycają stylem gry i trudem pokonują kolejne przeszkody.