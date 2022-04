Kibic Lecha Poznań prowokował piłkarzy i sztab Legii Warszawa [WIDEO]

Kibic przyodziany w niebiesko-białą czapkę miał na sobie identyfikator. Najprawdopodobniej zajął miejsce na specjalnej kanapie ustawionej tuż za placem gry. Dlatego też tak łatwo było mu dostać się w okolice ławki Legii.

Z kulis meczu jakie udostępniła Legia wynika, że wspomniany kibic Lecha przynajmniej dwa razy niepokoił legionistów. Raz podszedł do fizjoterapeutów, gdy ci opatrywali Patryka Sokołowskiego. Potem miał coś do powiedzenia Arturowi Jędrzejczykowi. Zirytowany Josue podszedł do niego i odepchnął zanim interwencję podjęli stewardzi.

Na fotogaleriach z legijnych stron widać również młodych kibiców Lecha z środkowym palcem skierowanym w stronę sektora gości, gdzie pojawiło się blisko 2 tys. osób z Warszawy.

Prowokacje uwieczniono w 4:54 i 5:44 kulis: