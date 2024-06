Kibice na meczu Niemcy - Węgry na Euro 2024. Premier Viktor Orban w loży, wielkie flagowisko Madziarów za bramką

Niemcy - Węgry - kontrowersyjna bramka Musiali

Mecz rozpoczął się od wyrównanej gry obu drużyn, które stworzyły sobie kilka dobrych okazji. Pierwsze emocje przyniosła 22. minuta, gdy po zamieszaniu w polu karnym Węgrów, Ilkay Guendogan przekazał piłkę do Jamala Musiali, który otworzył wynik spotkania. Sytuacja ta jednak nie obyła się bez kontrowersji. Guendogan lekko popchnął jednego z węgierskich obrońców, co mogło budzić wątpliwości. Holenderski sędzia, Danny Makkelie, skorzystał z pomocy VAR i ostatecznie bramkę uznał.

Druga połowa - Niemcy pieczętują zwycięstwo

Węgrzy do końca walczyli o zmniejszenie strat, a szansę mieli w 90. minucie, kiedy to Willi Orban uderzył w zamieszaniu w polu karnym. Na posterunku był jednak Joshua Kimmich, który wybił piłkę z linii bramkowej.

Decydujący moment nastąpił w 67. minucie, kiedy to po kombinacyjnej akcji drużynowej, Ilkay Guendogan zdobył drugą bramkę dla Niemiec, stawiając kropkę nad "i".

Sytuacja w grupie i perspektywy

Zwycięstwo nad Węgrami przybliża Niemcy do awansu do 1/8 finału ME 2024. Mając na koncie efektowne zwycięstwo 5:1 nad Szkocją i teraz 2:0 z Węgrami, są w bardzo dobrej sytuacji. Węgry natomiast po porażce 1:3 ze Szwajcarią i teraz z Niemcami, muszą wygrać nadchodzący mecz ze Szkocją i liczyć na korzystne rozstrzygnięcia w innych grupach, aby myśleć o awansie.