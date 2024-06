Kibice na meczu otwarcia Euro 2024 Niemcy - Szkocja. Byli też Zbigniew Boniek i sir Alex Ferguson

Mecz Niemcy - Szkocja na Euro 2024: zdjęcia kibiców

Z Rzymu do Monachium przybył natomiast Zbigniew Boniek ubrany w garnitur UEFA. - To jest fantastyczna impreza - przekonywał w TVP wiceprezydent europejskiej federacji. - Mecz otwarcia to przyjemna presja. Jeżeli Niemcy nie wygrają to dla nich będzie to zimny prysznic; są gospodarzem i jednym z faworytów. Według mnie wygrają - przewidywał.

Mecz według organizatorów obserwowało około 67 tys. widzów. Wielu Niemców na stadion przyniosło papierowe trofeum za spodziewane mistrzostwo Europy. Głośni i barwni byli także (a może przede wszystkim) Szkoci, którzy zajęli głównie miejsca za jedną z bramek.

