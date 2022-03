Kiedy losowanie grup MŚ 2022? [DATA, GODZINA] Na kogo może trafić Polska?

Katarski mundial rozegrany zostanie późną jesienią. Potrwa od 21 listopada do 18 grudnia. Losowanie grup MŚ odbędzie się jeszcze przed wyłonieniem wszystkich finalistów. Do 1 kwietnia poznamy bowiem 29 z 32 uczestników turnieju. Po tym terminie do rozegrania zostanie jeszcze jedna barażowa ścieżka w Europie (z udziałem Walii oraz Szkocji lub Ukrainy) oraz dwa baraże interkontynentalne.

Losowanie grup MŚ 2022. W którym koszyku reprezentacja Polski?

Podział na koszyki zostanie przeprowadzony na podstawie rankingu FIFA, który zostanie opublikowany 31 marca. Już teraz wiadomo, że notowana obecnie na 28. miejscu reprezentacja Polski trafi do trzeciego koszyka.

W pierwszym koszyku oprócz gospodarzy znajdą się: Brazylia, Francja, Belgia, Anglia, Argentyna, Hiszpania i Portugalia. W drugim również nie zabraknie bardzo silnych ekip takich jak: Holandia, Niemcy, Dania, Szwajcaria, Chorwacja czy Urugwaj. Do czwartego koszyka przydzielone zostaną m.in. Ekwador, Ghana, Egipt czy Arabia Saudyjska. Trafią tu także trzy drużyny, które awans wywalczą jako ostatnie.