Kiedy Michał Probierz ogłosi powołania na październikowe mecze reprezentacji Polski? Kogo wybierze nowy selekcjoner?

Kiedy powołania do reprezentacji Polski?

Michał Probierz zaczął pracę w Reprezentacji Polski. Nowy selekcjoner jeździ na mecze, rozmawia z zawodnikami, analizuje swoją kadrę. Niedługo trener będzie musiał podjąć bardzo ważne decyzje dotyczące składu, którym Biało-Czerwoni zagrają z Wyspami Owczymi i Mołdawią. Do 24 września Probierz miał czas, aby do klubów wysłać szeroką listę zawodników, których może powołać. Niedługo ją skróci.

- Zgodnie z przepisami FIFA informacja o powołaniach musi trafić do klubów 15 dni przed rozpoczęciem tzw. okienka reprezentacyjnego. Jego początek FIFA wyznaczyła na 9 października, zatem ostatnim terminem na wysłanie powołań jest niedziela 24 września - tłumaczył Jakub Kwiatkowski.

Michał Probierz przedstawi powołania na najbliższym dwa mecze 5 października wieczorem. Selekcjoner podzieli się swoimi wyborami po meczach fazy grupowej Ligi Europy i Ligi Konferencji. Kogo selekcjoner bierze pod uwagę? Z pewnością Probierz bierze pod uwagę kilku zawodników z Ekstraklasy. Wszołek, Marchwiński, Kun to tylko niektóre nazwiska, które mogą być w notesie trenera. Kibice liczą na to, że szkoleniowiec "okryje" jakiegoś nowego zawodnika. Fani mieli pretensje do Santosa, że za jego kadencji nikt nie zadebiutował.