Klasyfikacja drużyn z trzecich miejsc po pierwszej kolejce Euro 2024. 3 punkty wystarczą do wyjścia z grupy?!

Euro 2024: Minęła pierwsza kolejka. Oto klasyfikacja trzecich miejsc

Pierwsza kolejka mistrzostw Europy w Niemczech już za nami. Jesteśmy po serii meczów i piłkarze powoli zaczynają się rozkręcać, a kibice poszczególnych reprezentacji zacierają rączki na dalszą część turnieju z udziałem swoich ulubieńców.

Do końca fazy grupowej zostały jeszcze dwie kolejki, choć najsilniejsze reprezentacje planują pozostać w Niemczech jak najdłużej. Najlepiej, aż do wielkiego finału, który będzie miał miejsce 14 lipca. Gospodarze Niemcy, Hiszpanie, Anglicy, Holendrzy, Francuzi czy Portugalczycy pokazali, że mogą liczyć się do samego końca w walce o końcowy triumf.

Anglia pokonała Serbię

Belgowie z kolei muszą otrząsnąć się po pierwszym, nieudanym meczu ze Słowacją (0:1).

Reprezentacja Polski mimo stosunkowo przyzwoitej gry musiała uznać wyższość podopiecznych Ronalda Koemana. Poległa 1:2 z Holandią, nawet mimo otwierającego trafienia autorstwa Adama Buksy. W piątek mecz o wszystko z Austriakami.