Kobylak nie zagra w meczu Legia - Radomiak. Goncalo Feio komentuje: Umowa wypożyczenia ma określone warunki

Goncalo Feio przed meczem Legia - Radomiak

Legia też ma swoje problemy kadrowe. Oprócz Marco Burcha z listy obrońców wypadł kontuzjowany Rafał Augustyniak. Stopera nie zobaczymy do końca sezonu. Kto za niego wystąpi przeciw Radomiakowi?

- Artur Jędrzejczyk występuje na pozycji Rafała Augustyniaka. To samo można powiedzieć o Janie Ziółkowskim, który regularnie występuje w rezerwach i trenuje z pierwszym zespołem. W środku trzyosobowego bloku defensywnego występował też Steve Kapuadi. Mamy kilka możliwości. Nie chcę na razie zdradzać tych strategicznych decyzji. Rafał Augustyniak to ostoja naszej defensywy. To bardzo ważny zawodnik dla Legii. Ja jednak bym chciał, aby absencja przez kartki czy kontuzję jednego piłkarza, była szansą dla innych graczy. Ufam piłkarzom, którym mam - podkreślił na przedmeczowej konferencji Goncalo Feio.

