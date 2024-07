Kolejny nowy zawodnik w Legii Warszawa. Marcel Mendes-Dudziński to utalentowany bramkarz ściągnięty z Benfiki

Marcel Mendes-Dudziński dołączył do Legii Warszawa

Ten transfer był w fazie negocjacji od jakiegoś czasu. Dudziński to 19-letni bramkarz Benfiki, który na koncie ma kilka występów w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Ojciec piłkarza to Brazylijczyk, ale Marcel urodził się w Szczecinie, gdzie stawiał pierwsze kroki w świecie futbolu. Bramkarz podpisał z Legią kontrakt do końca maja 2028 roku.