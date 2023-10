Kolejorz przejechał się po Puszczy, przełamanie Radomiaka, Widzew zahartował Stal, Zagłębie bez czwartej jednobramkowej wygranej u siebie

Myślę, że to był ważny mecz dla wszystkich: dla zawodników, dla klubu, dla mnie. Dla wszystkich, którzy są związani z klubem i dobrze, że skoncentrowaliśmy się tylko i wyłącznie na tym. Na tym, żeby zagrać ten mecz i na tym, żeby ten mecz dobrze zagrać. Każdy z nas wspierał drużynę. Każdy z nas dawał co mógł - zarówno klub, fani, wszyscy. Dobrze pracowaliśmy na treningach. Dawaliśmy dzisiaj z siebie maksa i staraliśmy się żeby to wszystko dobrze wyglądało A to był moment bardzo trudny, bardzo napięty